قنينة ماء تتسبب في تغريم 3 أندية سعودية!

2022/06/01 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر، بدفع غرامة مالية قدرها 56.250 ريالًا سعوديًا، عقوبة على رمي جمهوره علبة مياه واحدة تجاه مرمى أهلي جدة في المواجهة، التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ووقع جمهور الطائي في المخالفة ذاتها، بإلقاء 3 علب مياه تجاه مضمار الملعب عقب نهاية مباراة فريقهم أمام اتحاد جدة، لتقع على النادي عقوبة دفع غرامة مالية قدرها 18.750 ريالاً، كما تم تغريم نادي الرائد 25 ألف ريال، عقوبة على إلقاء جمهوره علبة مياه واحدة على مضمار ملعب مباراتهم أمام الشباب، والتي انتهت بفوز الأخير في الجولة ذاتها.وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المخالفة تعد الرابعة على نادي النصر، والثالثة على الطائي، والمرة الأولى بالنسبة لنادي الرائد.وفي قرارات أخرى حرمت اللجنة زياد عبدالرزاق الغضباني، ومحسن أبو بكر البيتي المدربان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامين، وألزمت كل منهما، بدفع غرامة مالية قدرها 200.000 ريال، بعد ثبوت تقديمه وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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