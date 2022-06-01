لأسباب غامضة.. العثور على جثة أميرة قطرية سابقة في منزلها بإسبانيا

2022/06/01 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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عثرت الشرطة الإسبانية على أميرة قطرية سابقة (46 عاما)، متوفية على سريرها في منزلها بجنوب إسبانيا، بحسب إعلان السلطات الأربعاء.

وقالت متحدثة إن الشرطة عثرت على كاسيا غالانيو ميتة صباح الأحد، في شقتها في ماربيا بإقليم ملقة.

وأضافت أن الشرطة توجهت إلى المنزل بعد تلقي مكالمة من إحدى بنات غالانيو في فرنسا، قالت فيها إن والدتها لا ترد على المكالمات الهاتفية.

ودخلت الشرطة المنزل بمساعدة حارس المجمع السكني، ووجدت غالانيو في فراشها، ولم تظهر عليها علامات عنف، بحسب الناطقة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

كما ذكرت أن غالانيو كانت تحمل الجنسية الأميركية، وأنه من المقرر تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة.

وتزوجت غالانيو من عبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عاما)، عم أمير قطر االحالي، وفق صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

كان لديهما ثلاثة أبناء، وخاضوا معركة حضانة طويلة.

واتهمت غالانيو زوجها السابق بالاعتداء الجنسي على أكبر أبنائهما، وقد نفى هو هذا الادعاء.

ويعيش الأبناء مع والدهم في باريس، وفق لو باريزيان.

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