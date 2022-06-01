إضراب وتهديدات بالإعتقال.. حرارة الصيف تُلهب احتجاجات أصحاب المولدات في ديالى (فيديو)

2022/06/01 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لإضراب عدد من اصحاب المولدات الأهلية، في محافظة ديالى بعد ورود تهديدات باعتقالهم في حال عدم تشغيل مولداتهم، وسط شكوى تقدموا بها تتعلق بارتفاع اسعار الوقود الى 180 الف للبرميل الواحد. وبين احد اصحاب المولدات الأهلية لـ (بغداد اليوم) ان "الإضراب يأتي لمصلحة المواطنين بالمرتبة الاولى، اذ اننا نبحث عن سبب عدم توفير مادة (الكاز) بالسعر المناسب".واكد انه "في حال لو توفر الحكومة الحل المناسب فأن اصحاب المولدات سيستمرون بامتناعهم عن التشغيل وتوفير الكهرباء للمواطنين".يذكر ان مشاهد احتجاجات اصحاب المولدات الأهلية ليست بالجديدة، اذ ان قدوم الصيف بالعراق اشارة اعتاد عليها المواطنين العراقيين لتكرار ازمة توفير مادة الكاز لأصحاب المولدات الأهلية والنتيجة تنعكس سلباً عليهم بآخر المطاف.

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