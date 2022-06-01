بيان من الإعلام الأمني بشأن تسلم 50 العراق داعشيا من سوريا

2022/06/01 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تسلم العراق 50 عنصرا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية من قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ٥٠ عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي، حيث سيتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأشارت إلى أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين اعداء الإنسانية جمعاء".

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