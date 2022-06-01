القانونية النيابية تؤكد سعيها لتوفير جميع احتياجات شبكة الإعلام العراقي

2022/06/01 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، اليوم الأربعاء، السعي لتوفير جميع احتياجات شبكة الإعلام العراقي، فيما أبدت دعمها للإعلام الوطني الحر.

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عضو اللجنة القانونية عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي زارت رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم في مكتبه بمقر الشبكة".

وأكدت التميمي أن "الزيارة إلى شبكة الإعلام العراقي جاءت من أجل الاطلاع على واقع العمل في هذه المؤسسة الرسمية المستقلة والوقوف على احتياجاتها"، مشيرة إلى أنه "تم الاستماع للخطط المتبعة في إنتاج البرامج السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج المتنوعة الهادفة".

وأبدت دعمها "للإعلام الوطني الحر وسعيها لتوفير كل ما تحتاجه الشبكة بما يضمن استقلالية هذه المؤسسة وتطوير أدائها".

من جانبه، رحب رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم بزيارة النائب التميمي، مشيداً "بحرصها واهتمامها لدعم الشبكة وتلبية ما تحتاجه على المستوى التشريعي".

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