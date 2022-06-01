2022/06/01 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفجار الكوني الكبير قيس الدباغ غالبية علماء الفيزياء والمطلعين في هذا المجال يؤمنون بأن نشأة الكون حدثت نتيجة انفجار كوني هائل من الصعوبة بمكان قياسه يدعونه (Big cosmic bang ) ونحن امة البشرية نعيش كلنا على سطح ذرة هائمة سابحة في هذا الكون الواسع الكبير جدا ، وتوصل العلماء بالبحث النظري ان هذا الكون المتمدد […]

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