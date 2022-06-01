بعد حديثه عن صلاح والحكم.. الاتحاد الإنجليزي يغرّم لامبارد

2022/06/01 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني )ما يقارب 38 ألف دولار( على فرانك لامبارد مدرب نادي إيفرتون، بعد تصريحاته الّتي أدلى بها عن التحكيم وعن النجم المصري محمد صلاح، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي

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