البرتغال: إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز المائة

2022/06/01 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الصحة البرتغالية، يوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القرود ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما.البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول […]

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