المشتركة تتسلم من قسد ٥٠

2022/06/01 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تسلم قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ٥٠ عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ٥٠ عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي".

وأضافت، انه "سيتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأوضحت، ان "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين اعداء الإنسانية جمعاء".

وتتلقى "قسد" دعمها من الولايات المتحدة الامريكية، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على دعمها المستمر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة (قسد).

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة قدم دعما لـ"قوات سوريا الديمقراطية" خلال معركة "قاسية ووحشية" قادتها ضد عناصر التنظيم الإرهابي.

وتسلم العراق عددا كبيرا من عوائل الدواعش ووضعهم في معسكر "الجدعة" في محافظة نينوى، مما اثار حفيظة عدد من السياسيين والقادة، الذين وصفوهم بالقنابل الموقوتة".

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