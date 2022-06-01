لإرتكابه مخالفات قانونية وإدارية.. جمع تواقيع لإستجواب وزير التعليم

2022/06/01 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكد عضو تحالف السيادة النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، بدء جمع تواقيع لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "شرعنا بجمع تواقيع النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت قبة البرلمان على آثر ثشخيص العديد من المخالفات الإدارية والقانونية خلال فترة إستيزارهُ".

وتوقع الكروي، ان "تكتمل قائمة التواقيع بداية الاسبوع المقبلة ثم يجري عرضها الى رئاسة مجلس النواب وفق الاطار الرسمي لاستحصال الموافقة وتحديد جلسة الاستجواب"، مؤكداً بان "الملفات التي ستطرح متعددة وفي مجالات مهمة مؤكدا بان الاستجواب ياتي في اطار صلاحياتنا الرقابية".

ويذكر أن مجلس النواب، استضاف في وقت سابق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب "شكاوى" من موظفي وزارته وطلبة الجامعات العراقية.

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