محافظ بابل الجديد يعفي 200 من مستشاريه ويعيدهم إلى دوائرهم

2022/06/01 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن ان محافظ بابل الجديد علي وعد علاوي قرر إعفاء مستشاري المحافظ.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المستشارين يبلغ عددهم 200 موظفا حيث تم إعادتهم إلى دوائرهم الحكومية".

يشار الى ان مجلس النواب العراقي ارسل برقية عاجلة، الاسبوع الماضي، باقالة محافظ بابل السابق حسن منديل، ونشر الاقالة في الصحيفة الرسمية.

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