"قسد" تسلم العراق 50 عنصرا من داعش

2022/06/01 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء أنها تسلمت 50 عنصرا من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية.

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