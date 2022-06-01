الزاملي.. محذراً تحجيم دور مجلس الخدمة الإتحادي ويدعو الجهات المعنية لإيجاد حل جذري بشأن البطالة

2022/06/01 | 15:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية لإيجاد حل جذري بشأن البطالة، فيما حذر من تحجيم دور مجلس الخدمة الإتحادي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس، اليوم، اجتماعاً تشاورياً موسعاً نظمته لجنة الصحة والبيئة النيابية واستضافة وزير الصحة هاني موسى بدر والملاكات المتقدمة في الوزارة، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، ووكلاء وزارات المالية والزراعة، ورؤساء نقابات القطاعات الطبية والصحية كافة، وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

ودعا الزاملي “جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومجلس الخدمة لايجاد حلول جذرية بشأن مشكلة بطالة الخريجين والشباب العاطل عن العمل، وتقديم الدراسات الواقعية بخصوص ذلك”.



مؤكدًا “ضرورة الاتفاق على وضع خارطة طريق شاملة بين وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية واللجان النيابية المعنية لمعالجة الاشكالات والمعوقات المتعلقة بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية”.

وتابع ان “ملف التعيينات مناط حصرا بمجلس الخدمة الاتحادي، وعلى الحكومة محاسبة الوزارات والجهات المخالفة للتعليمات والقرارات النافدة”.



داعيا مجلس الخدمة الى “اتخاذ خطوات فاعلة ومشجعة تكون كفيلة بتفعيل القطاعات الخاملة مثل الصناعة والزراعة والاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية وتفعيل قانون الضمان الصحي لتشجيع القطاع الخاص على العمل”.

وحذر الزاملي “من تحجيم دور هذا المجلس عبر ممارسة الضغوط عليه ومنعه من مزاولة مهماته التي من شأنها انهاء ظاهرة العشوائية في التعيينات”.



مطالباً “مجلس الخدمة بمتابعة ظاهرة العمالة الاجنبية التي اضعفت سوق العمل”.

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