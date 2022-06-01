بوغبا يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الشهر الجاري

2022/06/01 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سيغادر النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري.وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف “الشياطين الحمر” قادما من يوفنتوس في العام 2016، بما كان حينها أغلى صفقة انتقال للاعب كرة قدم، وسط تطلعات ضخمة […]

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