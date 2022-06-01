بغداد تباشر بالمرحلة الثانية لمشروع الحزام الاخضر لتقليل التأثيرات المناخية

2022/06/01 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، عن

المباشرة بالمرحلة الثانية من مشروع

الحزام الاخضر بمدينة بغداد بعد انجاز

المرحلة الاولى .

جاء ذلك خلال حضوره الندوة النقاشية

التي اقامتها الجامعة التكنولوجية

بالتعاو

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