تقنية جديدة تُضاف لطائرات الدرون

2022/06/01 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طور المهندسون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا “Neural-Fly”، وهي خوارزمية تساعد الطائرات بدون طيار على التنقل في أحوال الطقس في العالم الحقيقي والتكيف معها في الوقت الفعلي، وفقًا لرويترز.

تسمح طريقة التعلم العميقة هذه لطائرات الدرون بالتكيف مع الظروف الجوية غير المعروفة والمسالك في الوقت الفعلي.

يأمل الباحثون في تطوير هذه التكنولوجيا إلى المزيد من التطبيقات المستقبلية، مثل “الإسعاف الجوي.

يقول الفريق إنه من الممكن حتى تطبيق هذه التكنولوجيا على الطائرات التجارية لتقليل الرحلات الوعرة.

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