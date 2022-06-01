قطاع السيارات يقود ارتفاعات أسهم اليابان

2022/06/01 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قادت أسهم قطاع السيارات الأسهم اليابانية إلى الارتفاع، بعد أن أعطى تقرير لمحللين توقعات إيجابية لأرباح القطاع لكن حد من الارتفاعات الحذر في التعاملات قبيل صدور البيانات الشهرية للعمالة الأمريكية في القطاعات غير الزراعية.وصعد المؤشر نيكي الياباني 0.65% ليغلق عند 27457.89 نقطة.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% ليسجل 1938.64 نقطة.أغلقت […]

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