(بالأرقام )كم تكلفة احتفالات يوبيل الملكة اليزابيث الثانية

2022/06/01 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد البريطانيون للاحتفال بحفاوة بمرور 70 عاما على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش من الثاني إلى الخامس من حزيران/يونيو مع أكثر من 200 ألف فاعلية وملايين المشاركين ومليار متابع.

في ما يأتي جولة بالأرقام على هذه الاحتفالات:

– أكثر من 1500 عسكري

مع انطلاق الاحتفالات سيشارك نحو 1500 عسكري فضلا عن 400 عازف و250 حصانا في عرض الخميس في وسط لندن بين قصر باكينغهام وساحة هورس غاردز باريد في إطار مراسم “تروبينغ ذي كولور” التي تختفي عادة بعيد ميلاد الملكة الرسمي على ما تفيد وزارة الدفاع.



والغي هذا العرض في السنتين الماضيتين بسبب جائحة كوفيد-19.

– 70 طائرة

ستحلق حوالى 70 طائرة تابعة للجيش البريطاني من بينها سرب “ريد آرووز” للطيران البهلواني في سلاح الجو الملكي فوق قصر باكينغهام على مدى ست دقائق الخميس في ختام العرض العسكري في حين سيخرج الأفراد الرئيسية في العائلة الملكية إلى شرفة القصر.



والعدد المحدد للطائرات سيكون رهنا بأحوال الطقس وبالتزامات أخرى بحسب ااوزارة.

– 124 طلقة مدفع

ستطلق المدفعية ظهر الخميس في لندن وكل أرجاء المملكة المتحدة فضلا عن سفن سلاح البحرية الملكية في البحر.



ويتزامن عيد ميلاد الملكة الرسمي (فيما هي مولودة في 21 نيسان/أبريل) مع ذكرى تتويجها في الثاني من حزيران/يونيو 1953 لذا سيطلق رشق مزدوج من 124 طلقة مدفع من برج لندن.



وستطلق 82 طلقة من حديقة هايد بارك القريبة من قصر باكينغهام.

– 2800 لوحة ضوئية

سيضاء أكثر من 2800 لوحة ضوئية مساء الخميس في قصر باكينغهام وكل أرجاء المملكة المتحدة فضلا عن الجزر الانكليزية النورماندية وجزيرة مان والمقاطعات البريطانية ما وراء البحار.

وستضاء أيضا في 54 عاصمة من دول الكومونولث من تونغا وساموا في جنوب المحيط الهادئ إلى بيليز في الكاريبي.



وستضاء جسور فوق نهر تيمز في لندن فضلا عن كاتدرائيات عدة في إنلترا.

على السواحل الفرنسية المقابلة لانكلترا ستضاء ابنية شهيرة مساء الخميس.

– 16.5 طنا

يقام قداس شكر الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن.



وبهذه المناسبة سيقرع جرس بولس الكبير وهو الأكبر في العالم والبالغ وزنه 16,5 طنا، وهو أمر نادر الحدوث.

– خمسة آلاف عامل أساسي

يتوقع مشاركة نحو 22 ألف شخص من بينهم خمسة آلاف “عامل أساسي” خلال الجائحة، في حفلة موسيقية كبيرة في قصر بايكنغهام بعنوان “بيبي سي بلاتينيوم بارتي”.



ومن الفنانين المشاركين آدم لامبرت وديانا روس وأليشا كيز ونايل رودجرز واندريا بوتشيلي.

– عشرة آلاف فنان ومليار متابع

في الختام الأحد تقام مسيرة كبيرة تكرم الملكة وتنوع الشعب البريطاني.



وستجمع عشرة آلاف فنان ومتطوع.



ويتوقع أن يتابعها عبر العالم مليار شخص بكل وسائل البث على ما يفيد المنظمون.

– مآدب احتفالية في الهواء الطلق

سيقام حوالى 200 الف تجمع بحسب الحكومة من عروض وحفلات في الشوارع وخصوصا آلاف مآدب الغداء الاحتفالية في الهواء الطلق سيشارك فيما ما مجموعه عشرة ملايين شخص.

ومن بين هؤلاء أفراد في العائلة الملكية مثل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا.

وستحاول إحدى هذه المآدب في ويندسور حيث باتت تقيم الملكة، تحطيم الرقم القياسي لأطول طاولة.

ومن المقرر إقامة أكثر من 600 مأدبة غداء في دول الكومونولث وبلدان أخرى في العالم من بينها كندا والبرازيل ونيوزيلندا.

أ ف ب

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