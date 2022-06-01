معضلة فلاديمير بوتين الفكرية. - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2022/06/01 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي حرب روسيا في أوكرانيا تعويض لضعف بنيوي داخليبول بيرمان، مؤلف كتاب "السلطة والمثاليون"، من بين كتب أخرى.**رد نيكولاس الأول باجتياح المجر، مصورًا هاتين الحربين - ضد بولندا والمجر- كحربين دفاعيتين لكن بشكل هجومي.



كانتا مجرد "عملية عسكرية خاصة" تهدف للوقاية من انتشار عدوى الأفكار التخريبية إلى روسيا عبر سحق جيران ثوريين، مع الأمل المضاف لاستئصال النزعة الثورية من المنطقة بأسرها كذلك.



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