الاتحاد المصري يكشف عن موعد التحاق محمد صلاح بصفوف الفراعنة

2022/06/01 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتحق نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح بصفوف الفراعنة اليوم الأربعاء، للانخراط بالمعسكر التحضيري لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

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