وفاة مروعة لامرأة قضت حرقاً على يد شقيقة زوجها في النجف

2022/06/01 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في النجف، بتسجيل حالة

وفاة مروعة لإمرأة من "الصم والبكم" قضت

حرقاً داخل غرفتها بإحدى مناطق

المحافظة.

وقال المصدر، أن "امرأة متزوجة من الصم

والبكم توفيت، متأثرة بحروق بليغة

تعرضت لها نت

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