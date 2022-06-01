2022/06/01 | 16:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XQWudz4vdDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدولار يزيد الحمل على حمالة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدولار يزيد الحمل على حمالة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).