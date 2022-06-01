2022/06/01 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين ويطلق وجبة جديدة من السلف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:55

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