التايم: الولايات المتحدة خسرت باكستان لصالح الصين

2022/06/01 | 16:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو برنامج للبنية التحتية بقيمة 62 مليار دولار.

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