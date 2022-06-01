مُسن جريء .. يحمل العلم الروسي بالقرب من مبنى المفوضية الأوروبية

2022/06/01 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 29 ثانية

مسن روسي يحمل العلم الروسي بالقرب من مبنى المفوضية الأوروبية تحدياً للمفوضية الاوروبيه وقراراتها المجحفة بحق روسيا

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