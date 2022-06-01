القاضي عماد الجابري: التطور التكنلوجي والعمراني يدخل محاكم الإستئناف

2022/06/01 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي عماد الجابري، أن “محاكم الإستئناف شهدت تطوراً عمرانياً كبيراً في الفترة الأخيرة”.



فيما أشار إلى “أهمية إنشاء مجمع محاكم بغداد الجديدة للضرورة الملحّة، بسبب الإكتظاظ السكاني وكثرة القضايا”.

وقال الجابري في مقابلة تابعتها خبر برس (واخ) أن “الغاية من إنشاء هذه المحكمة هو استيعاب العدد المتزايد من المواطنين، لاسيما أن الرصافة تعد ذا ثقل سكاني في العاصمة بغداد، وتحتوي رئاسة استئناف الرصافة، التي بنيت بمساحة تقريبية تصل إلى 25 دونماً، وهي واسعة جداً وتضم ملحقات المحاكم المتعلقة برئاسة الإستئناف كافة، وتحوي مقر الرئاسة، ومحاكم البداءة، والمحكمة التجارية، ومحكمة التحقيق، ومحكمة الأحوال الشخصية، إضافة إلى محاكم الجنايات”.

وأضاف أنه “تم حديثاً إنشاء بناية محكمة خاصة بالجنايات تحتوي على أربع قاعات، وأربع هيئات جنايات، لغرض استيعاب زخم المراجعين، والتقليل من مدد ومواعيد المرافعات، وإنجاز قضايا المواطنين بأسرع وقت ممكن”.

وأشار رئيس محكمة استئناف الرصافة إلى أن “بعض المحاكم في الرصافة مساحاتها ضيقة وغير واسعة مثل محكمة بغداد الجديدة، ونسعى إلى الحصول على قطعة أرض من وزارة المالية، لغرض إنشاء مجمع محاكم بغداد الجديدة لخدمة المواطن”.



مؤكدا أن “هنالك جهوداً من رئاسة مجلس القضاء الأعلى بهذا الاتجاه، لكن حتى الآن لم نجد أي استجابة من المالية بهذا الموضوع، والغرض الأساس من توسيع محكمة بغداد الجديدة هو استيعاب الكثافة السكانية والمراجعات المتزايدة هناك”.

إضافات عمرانية حديثة

وأوضح القاضي عماد الجابري خلال المقابلة أنه “بعد توليه رئاسة محكمة استئناف الرصافة تم المباشرة بإنشاء محكمة قاضي تحقيق الخفر في الرصافة، حيث أصبحت لها بناية مستقلة وإن الخطوة التالية كانت بناء محكمة الجنايات، وهي متخصصة فقط لهيئات الجنايات، أما الخطوة الثالثة التي قامت بها الرئاسة فهي بناء محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، إذ تم نقلها إلى داخل مجمع استئناف الرصافة، فضلا على بناء قاعة للاجتماعات سميت قاعة حمورابي، كذلك إنشاء استعلامات إلكترونية لتسهيل المراجعة على المواطن وإجراء أعمال ترميم وخدمات أخرى لتوفير وسائل الراحة للمواطن عند مراجعته للمحكمة”.

مجمعات المحكمة

وبيّن القاضي الجابري أن “محكمة استئناف الرصافة تضم عشرة مجمعات، إضافة إلى مركز الرئاسة الذي يحتوي على مجموعة من المحاكم، وتلك المجعمات هي الأعظمية والشعب ومنطقة الزهور والكرادة وبغداد الجديدة ومدينة الصدر ومحكمة النهروان، التي افتتحت حديثاً، ومحكمة حي الوحدة التي افتتحت حديثاً أيضاً ومحكمة المدائن”.

إعمار مستمر

وعن عدد الأبنية ضمن مجمع الرئاسة نوه الجابري إلى أن “هنالك خمسة أبنية ضمن مجمع الرئاسة، وهو مقر الرئاسة الذي يشهد إعماراً وتطوراً مستمرين، بسبب كثر المراجعات، وتم افتتاحه حديثاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى، محكمة الجنايات البناية الحديثة، وأيضاً محكمة التحقيق المركزية وهي بناية مستقلة مجاورة لمحكمة الجنايات ومحكمة الأحوال الشخصية بعد أن تم نقلها من منطقة شارع النهر، وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين، إضافة إلى محكمة تحقيق الخفر التي بني لها مبنى جديد”.

التطور التكنولوجي في عمل المحاكم

وبخصوص التطور التكنولوجي في عمل المحاكم أوضح القاضي عماد الجابري أن “رئاسة مجلس القضاء كانت تسعى منذ البداية إلى إدخال التطور التكنلوجي في عمل المحاكم، فكان أول المشاريع هو عقود الزواج الإلكترونية، إذ أن جميع إجراءاته تكون إلكترونية، والحضور يكون فقط عن موعد العقد الذي يتطلب الحضور الى المحكمة وإبرام عقد الزواج، وكذلك الخطوة الثانية التي باشر بها مجلس القضاء وهي القسّامات الشرعية، فضلا على أن الحجج الشرعية أيضاً التي أصبحت إلكترونية، إضافة إلى أن هناك برنامج أتمّته إلكترونية لأتمتة دعاوى البداءة”.



مشيراً إلى أن “مجلس القضاء مستمر بإدخال التطور التكنولوجي ضمن عمل المحاكم بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة عملها”.

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