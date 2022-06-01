بغداد.. القبض على أب عنف ولده بالكي بالنار

2022/06/01 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على أب عنف ولده بالكي بالنار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أحد الآباء يعنف ولده من خلال الضرب بآلة رياضة والكي بالنار بسبب ادعاء زوجة أبيه بسرقة مبلغ مالي منها، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة"، مبينةً أن "مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة شؤون الشرطة استطاعت تحرير الطفل المعنف في بغداد وحالياً يتمتع بصحة جيدة".

وأضافت أن "آثار التعذيب شوهدت على قدميه وتم إرساله إلى المستشفى لتلقي العلاج وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ملابسات الحادث".

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