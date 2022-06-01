نائب تطالب الكاظمي بسحب يد مدير هيئة استثمار ذي قار (وثيقة)

2022/06/01 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

طالبت النائب نيسان الزاير، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسحب يد مدير هيئة استثمار ذي قار.

وتضمنت وثيقة موقعة من النائب، وموجهة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حصلت عليها (بغداد اليوم)، اشارة الى ان تعيين المدير الحالي للهيئة فيها مخالفات قانونية وادارية".

أدناه نص الوثيقة:

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