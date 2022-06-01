انقلاب الرياض كانقلاب صنعاء، صناعةٌ خارجية: 4/3 - منذر علي

2022/06/01 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي قلتُ في خاتمة الحلقة السابقة أنَّ هناك من سينبري وسيقول بحماس: لماذا تعقِّد الأمور، وتعكِّر صفو السلام، وتُشكِك في كل شيء، وتخنقنا بتشاؤمك الذي لا مبرر له، وتختلق الأخطار من خيالك، وتحط من شأن مجلس القيادة الرئاسي المُوقَر، وتطلق أحكامك السريعة والمسبقة، بناء على أوهام وفرضيات أيدلوجية مُعلَّبة، عفا عليها الزمان، على جماعة سياسية وعسكرية لم تـُجرَّب في الحكم؟ ......





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