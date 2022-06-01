الرسالة المفتوحة لإدغار موران حول الحرب في أوكرانيا - زهير الخويلدي

2022/06/01 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي كيف تشن الحرب على الحرب؟الترجمة"يحاول الغرب أن يفعل كل شيء ما عدا الأساسي ، الحرب نفسها: ستكون هذه كارثة عامة ستغرق أوكرانيا وأوروبا وأمريكا في حرب عالمية جديدة مرعبة".في رسالة مفتوحة بعنوان "على حافة الهاوية، أو كيفية شن الحرب على الحرب" ، يتساءل الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران عن أصول الصراع في أوكرانيا ، والمساعدات التي قدمتها أوروبا ، وردود الفعل ضد روسيا.



ويصر على الشكوك التي ......





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