“وضع إستثنائي” .. هكذا وصف فلاديمير بوتين مايجري

2022/06/01 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحداث الجارية فيما يتعلق بضمان أمن روسيا ودعم دونباس بـ “الحالة الاستثنائية”.

جاء ذلك في سياق لقاء الرئيس مع عائلات تم منحها “وسام المجد الأبوي”.

وتابع بوتين: “دائما ما واجهت بلادنا كثيرا من المشكلات، لا شيء يختلف هنا.



إلا أن ما نراه في إقليم دونباس، هو بالطبع (وضع استثنائي)، وضع غير عادي بالتأكيد، إلا أن هناك أشياء مهمة وأساسية لكنها عابرة ويتعين التعامل معها مهما كانت وبشكل مستمر”.

المصدر: تاس

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