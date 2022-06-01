الكهرباء: تحرك نحو الحكومة لحل مشكلة ديون الغاز الإيراني والتنسيق مع طهران لمنع تقليل الكميات المتدفقة

2022/06/01 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، التحرك نحو الحكومة والبرلمان لحل مشكلة ديون الغاز الإيراني بعد انخفاض معدل تجهيزه بـ (5) ملايين متر مكعب يومياً، فيما أشارت إلى التنسيق مع طهران لمنع تقليل الكميات المتدفقة بشكل حاد.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “هناك انخفاضا بساعات التجهيز بعدما كانت قبل يومين جيدة، بسبب تقليل إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني بنسبة خمسة ملايين متر مكعب في اليوم الواحد مما أثر ذلك على أحمال المنظومة وساعات التجهيز”.

وأضاف، أن “هناك تنسيقا عاليا مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين، لمنع تقليل الغاز بشكل حاد، وكذلك مع وزارة النفط العراقية لتعويض أي نقص للغاز الواصل للمحطات، بغية ألّا يكون التأثير كبيراً، وإن استعدادات المرحلة المقبلة تتم باشراف رئيس الوزراء ومجلس النواب”.

وتابع أن “هناك خطة كبيرة استلزمت رفع معدلات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، من خلال ادخال خطوط نقل وتدعيم كبير للتوزيع فقط”.



مؤكداً على ضرورة “وجود تطمينات بشأن توفير الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات”.

وذكر موسى أن “دفع مستحقات تجهيز الغاز بالمجمل ليس من مسؤولية وزارة الكهرباء وأن الوزارة تعاني مشكلة توريد الغاز”.

موضحا أن “تراجع امدادات الغاز يؤثر على محطات الإنتاج ويسبب نقصا في ساعات التجهيز وإن الوزارة ستشعر الحكومة والبرلمان بهذه المشكلة، لحل مسألة الديون الإيرانية التابعة لملف الغاز”.



وبيّن أن “الحكومة الحالية ورثت إرثاً ثقيلا وهي ديون العامين الماضيين، بسبب عدم إقرار الموازنة”.

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