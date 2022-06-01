خلال وقت قياسي.. شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل لمنتسب في العتبة العباسية وتحيل الجاني الى القضاء

2022/06/01 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

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بيان

تستمر جهود مديرية شرطة كربلاء المقدسة

والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين

والمتهمين وفرض القانون والقبض على كل

من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة

واستقرارها ، بعد أن استخبرت مفارز قسم

مكافحة ا

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