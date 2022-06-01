2022/06/01 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 115 شخصا للشفاء، من دون تسجيل وفيات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 13383”.

ظهرت المقالة من دون وفيات..



وانخفاض في إعداد الإصابات بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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