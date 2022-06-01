2022/06/01 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يرأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:09

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