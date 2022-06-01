2022/06/01 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يشدد على أهمية استكمال تنفيذ خطط تجديد البنى التحتية للقوات المسلحة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:10

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