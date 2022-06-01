المشهد السياسي الحالي.. تحليل يكشف مستقبل الملية السياسية

2022/06/01 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك جوانب سلبية وإيجابية في المأزق السياسي الحالي..

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