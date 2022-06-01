“سلسلة” توجيهات من الكاظمي للقوات المسلحة العراقية

2022/06/01 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يرأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة.وشدد القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية […]

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