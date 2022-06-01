2022/06/01 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nn9G3DYB8AY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد المياحي: الشارع العراقي بدى يرفض السلاح ووجوده خارج اطار الدولة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد المياحي: الشارع العراقي بدى يرفض السلاح ووجوده خارج اطار الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).