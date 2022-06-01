الكاظمي يصدر توجيهات للقوات المسلحة - عاجل

2022/06/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات الى القوات المسلحة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان على "أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ"، مشيرا الى "ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية بوصفها ركيزة وطنية أساسية وإحدى العناصر التأريخية للهوية العراقية".

واكد على "أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين، مع إيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية".

ولفت البيان الى ان "الكاظمي اطلع على إيجاز أعدّته اللجنة اشتمل على عدد من النماذج المقترحة لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات".

ووجه الكاظمي بأن "يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة".

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