الإطاحة بالمفرزة المسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في نينوى

2022/06/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، الوصول إلى معلومات وصفتها في غاية الأهمية بعد الإطاحة بمفرزة إرهابية في نينوى

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" العمليات النوعية تتوالى على يد رجال العراق الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، والتي تمكنت فيها من القاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من ٤ متهمين خطرين من عصابات داعش وهي المسؤولة عن نقل الارهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى".

واشارت الى ان " الاعترافات الأولية لهذه العصابة الإرهابية المجرمة، والتي أفادت بوجود مواد مخبأة تحت الأرض معدة للتفجير لاستخدامها ضد القوات الأمنية، ".

وأضافت ان "فريق عمل مشترك مختص وبدلالة هؤلاء المجرمين، ضبط عبوات لاصقة وكمية من مادة TNT وصاروخ نوع نمساوي و٦ اجهزة موبايل تفجير وبطاريات تفجير ومفاتيح تستخدم للتفجير و٢٠ صاعق و٢٥ قداحة كهربائية، فضلا عن شرائح سيم كارت تحتوي على رؤوس تحريضية لقتل ونحر القوات الأمنية وشروحات عن كيفية صناعة وتركيب وخلط المواد المتفجرة ودروس عن استخدام الهاون وصواريخ الكاتيوشا والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتابعت ان "التحقيقات مازالت مستمرة مع هذه المفرزة الإرهابية لمعرفة جميع التفاصيل".

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