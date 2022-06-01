2022/06/01 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تمارين جوية حاكت تحليقات طويلة المدى وشن غارات في العمق، وفق المتحدث باسم الجيش، أفخاي أدرعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات المقاتلات الإسرائيلية تتدرب على ضربات بعيدة المدى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات المقاتلات الإسرائيلية تتدرب على ضربات بعيدة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).