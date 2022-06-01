2022/06/01 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بابل يصدر ثلاثة قرارات جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/01 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يصدر ثلاثة قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يصدر ثلاثة قرارات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).