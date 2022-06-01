بعد قرار أوروبي .. الذهب الأسود يواصل الارتفاع

2022/06/01 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، امس الثلاثاء، وصعدت أسعار الذهب الأسود خلال التعاملات فوق مستوى 124 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين.

وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.84% إلى 118.34 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 1.80% إلى 124.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط، بعد خطوة أوروبية لحظر النفط الروسي، وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ

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