نيوكاسل يهنئ المثليين: لن نتسامح مع

2022/06/01 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، المثليين بـ"Pride Month"، الأربعاء، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تمييز بحقهم

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