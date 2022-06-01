الخارجية الروسية: روسيا لا تقف ضد “الناتو” أو “الإتحاد الاوربي” وهناك مخاطر بانخراط دولة ثالثة في الصراع الأوكراني

2022/06/01 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن هنالك مخاطر باحتمال انخراط دولة ثالثة في الصراع الأوكراني الدائر منذ قرابة مئة يوم بين موسكو وكييف.

وعزا لافروف تلك المخاطر الى “تزويد كييف برامجمات صواريخ”، وفقاً لما اوردته رويترز.

وفي سياق آخر، اشار لافروف الى أن الشركاء في مجلس التعاون الخليجي أعلنوا عدم مشاركتهم في العقوبات الغربية ضد روسيا.

وجاءت تصريحات لافروف هذه، في ختام الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد على أن روسيا لا تقف ضد “الناتو” أو “الاتحاد الأوربي” إلا أن على المجتمع الدولي أن يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أجمع عليها أعضاؤه الدائمون.



وقد أكد الشركاء في الخليج أنهم لن ينضموا إلى العقوبات ضد روسيا”.

وردّاً على سؤال بشأن تصدير الحبوب قال لافروف إن القضية أصبحت واضحة الآن في أن الألغام التي زرعها النظام الأوكراني هي من تقف في وجه تصدير الحبوب من أوكرانيا، علاوة على أن السفن التي تنقل الحبوب الروسية، وكذلك شركات التأمين التي تؤمن على السفن الروسية، تقع ضمن إطار الحظر الذي يفرضه الغرب على روسيا”.

وأضاف، “عرضنا بالنسبة للشركاء الغربيين معروف، وهو توفير ممرات للسفن التي تنقل الحبوب، بعد نزع الألغام، وقد عرض الجانب التركي المساعدة في نزع الألغام”.

ورداً على سؤال طرحه أحد الصحفيين بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، صرح لافروف بأنه مع ارتفاع أسعار نواقل الطاقة، توصل بعض السياسيين الأوربيين أخيرا إلى أن روسيا أصبحت تكسب أكثر من العام الماضي.

وتابع: “دعهم إذن يستنتجون ما تسفر عنه العقوبات التي يفرضونها ضد روسيا”.

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