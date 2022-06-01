توجيهات حكومية جديدة للقوات المسلحة

2022/06/01 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة للقوات الأمنية، فيما شدد على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية والمُضي في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة، إذ شدد على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ، مشيراً إلى ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية بوصفها ركيزة وطنية أساسية وإحدى العناصر التأريخية للهوية العراقية".

وأكد الكاظمي، على "ضرورة تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين، مع إيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية".واطلع القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، على "إيجاز أعدّته اللجنة اشتمل على عدد من النماذج المقترحة لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات".

ووجه الكاظمي، بأن "يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة".

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