التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبيّ أمام نظيره الأردني

2022/06/01 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاولمبي ميروسلاف سوكوب، عن التشكيلة الاساسية للمنتخب الاولمبي أمام نظيره الاردن النقرر إقامتها مساء اليوم في كأس آسيا.وستنطلق صافرة المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

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