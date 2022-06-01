2022/06/01 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الأربعاء، صفر وفيات بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة الماضية.

واظهر الموقف الوبائي اليومي في أدناه،

"تسجيل 110 إصابات جديدة فيما لم تسجل 5

محافظات اية إصابة.

كما سجلت الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق.. صفر وفيات و5 محافظات بلا إصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا العراق.. صفر وفيات و5 محافظات بلا إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).