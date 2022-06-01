بالصور.. الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للقوات المسلحة

2022/06/01 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة،

مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء،

توجيهات جديدة للقوات الأمنية، فيما

شدد على أهمية استكمال تنفيذ الخطط

الخاصة بتجديد البنى التحتية والمُضي

في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالته

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